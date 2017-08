Michael Jasmin, L’alphabet du désert – Parcours Néguev, exposition photos

Les Carnets du CRFJ sont édités par le Centre de recherche français à Jérusalem (CRFJ). Les Carnets du CRFJ s'adressent aux personnes intéressées par les questions relevant des sciences humaines et sociales en lien avec Israël et les territoires palestiniens. Cela concerne notamment l’ensemble de l’activité scientifique, culturelle et pédagogique des domaines de l'archéologie, des traditions, des relations israélo-palestiniennes contemporaines. Ce site Web constitue un journal de bord et propose un espace d'information et de communication autour des activités de recherche du CRFJ.The CRFJ's chronicles are published by CRFJ. The chronicles address to people interested in Humanities and social sciences questions connected to Israel and the Palestinian territories, specifically, all of the scientific, cultural and educational activity in the fields of archaeology, traditions and Israeli-Palestinian contemporary relations. This website is a logbook which proposes a space for information, communication, about CRFJ scientific activities.