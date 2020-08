La transition VIe-Ve millénaire au Levant sud à travers les tombes de la fin du Néolithique/Chalcolithique ancien du site d’Ein Zippori (Israël)

Aliénor Lepetit, Ianir Milevski, Nimrod Getzov, Alla Yaroshevich, Aurore Schmitt et Fanny Bocquentin.

Introduction : Ce sujet a fait l’objet d’un mémoire de master 2 d’Anthropologie Biologique, effectué à l’Université d’Aix-Marseille sous la direction d’Aurore Schmitt et de Fanny Bocquentin. L’étude a été réalisée au Centre de Recherche Français à Jérusalem et a bénéficié du soutien matériel, technique et financier de l’Israel Antiquities Authority.

Contexte chrono-culturel :

Des sociétés en mutation

A la fin du VIe millénaire cal. B.C. et au début du Ve millénaire cal. B.C., une transition majeure s’opère dans les sociétés du Levant sud (Israël, Jordanie, Palestine, sud de la Syrie) : l’agriculture et l’élevage, qui sont apparus quelques millénaires plus tôt, font désormais partie intégrante des sociétés et l’exploitation nouvelle des ressources métallifères va induire des changements profonds dans pratiquement tous les secteurs des sociétés : économie, pratiques funéraires, occupation domestique ou représentations symboliques (Gopher, Gophna, 1993 ; Gilead, 1988 ; Rowan, Golden, 2009). Certaines activités, comme le travail de l’ivoire, de la poterie et la métallurgie du cuivre, semblent désormais réservées à des spécialistes et un régionalisme plus fort est observé dans la culture matérielle. Néanmoins, il subsiste une certaine continuité culturelle avec les périodes antérieures au niveau de la céramique, de l’iconographie et des pratiques funéraires (Yizraeli-Noy, 1999 ; Gopher, Eshed, 2012). Les sociétés du Levant sud vont se transformer progressivement, en adoptant une emprise plus importante sur le territoire et en multipliant les contacts avec le Levant nord (Gilead, 1988 ; Rosenberg et al., 2010), bien que ceux-ci aient eu lieu durant toute la Préhistoire et la Protohistoire levantines (Milevski et al., 2016). La hiérarchisation va se renforcer, faisant apparaître de nouveaux rapports sociaux entre les individus (Garfinkel, 2000 ; Levy, 2012). Il est admis que différents systèmes socio-économiques ont vu le jour à cette époque et ont amené, au cours de l’Âge du Bronze, à la construction de sociétés urbaines complexes (Gopher, Gophna, 1993). Le Chalcolithique ancien semble donc marqué par une organisation sociale et économique bien plus hiérarchisée qu’auparavant. Le niveau de hiérarchisation de la société, voire la hiérarchisation elle-même, sont néanmoins débattus par plusieurs auteurs (e.g. : Banning, 2007). Cette période, connue pour la culture archéologique du Wadi Rabah (Kaplan, 1958) et quelques autre cultures pré-Ghassouliennes, constitue la transition entre la fin du Néolithique et le Chalcolithique.

D’autres événements majeurs ont lieu dans le Levant sud à partir du IVe millénaire cal. B.C. Cette période, qui voit l’avènement de l’Âge du Bronze, est celle du premier processus d’urbanisation de la région, qui ont induit des évolutions majeures au niveau socio-culturel et économique (Gopher, Gophna, 1993 ; Gilead, 1989 ; Milevski et al., 2014 ; Bocquentin et al., 2016a). On passe d’une prédominance de l’économie agro-pastorale à une économie qui développe des branches secondaires, avec la mise en place de sociétés urbaines (Milevski, 2012). Une continuité est observée dans la culture matérielle, mais des changements se sont opérés dans la technologie et dans l’organisation de la production et de la distribution. La circulation de matières premières et de produits manufacturés s’est accrue, les pratiques funéraires et les expressions iconographiques associées aux croyances religieuses et à la société apparaissent complètement transformées (ibid.). D’autres auteurs soulignent néanmoins une continuité culturelle et technologique entre les deux périodes (Golani, Nagar, 2011).

La diversité des pratiques funéraires

La période Chalcolithique au Levant sud est caractérisée par des pratiques funéraires complexes (Faerman, Smith, 2008). Cette période voit le développement important d’un traitement funéraire particulier pour les enfants en bas âge, dans le Levant sud : l’inhumation dans des contenants céramiques, au sein des sites d’habitat (Gopher, Orrelle, 1995 ; Faerman, Smith, 2008 ; Orrelle, 2008, 2011 ; Eshed, Bar, 2012 ; Streit, 2016). Il pourrait s’agir d’un changement d’attitude sociale envers les enfants décédés pendant la période périnatale et les jeunes enfants (Gopher, Orrelle, 1995). Les inhumations d’individus très jeunes immatures en contenant céramique sont devenues courantes au cours du Bronze moyen (Orrelle, 2008). Ce type d’inhumation est néanmoins connu dès l’apparition de la céramique.

Les inhumations du Néolithique céramique et du Chalcolithique sont généralement primaires et individuelles, sans mobilier. Les positions de dépôts sont variées et les crânes, contrairement aux périodes antérieures, ne font l’objet d’aucun traitement particulier. En effet, au cours du Néolithique pré-céramique, les crânes pouvaient faire l’objet d’un prélèvement, généralement une fois le corps décomposé, puis ré-inhumés après une phase d’exposition plus ou moins longue (e.g. : Bocquentin et al., 2016b). Le schéma funéraire classique pour la transition VIe-Ve millénaire B.C. au Levant sud est le suivant (Gopher, Eshed, 2012) :

Zone funéraire distincte de la zone d’habitat

Typologie variée pour l’architecture funéraire

Premières inhumations en contenant céramique

Sépultures individuelles et primaires

Positions variées, mais nombre de squelettes sont sur le côté gauche

Généralement, pas de prélèvement et de traitement des crânes

Pratiquement jamais de mobilier

Durant le Bronze ancien, les enfants et les adultes étaient généralement inhumés en sépultures primaires avec du mobilier, parfois dans des sépultures secondaires et toujours à l’extérieur des sites d’habitat (Golani, Nagar, 2011). C’est à cette période que les pratiques mortuaires apparaissent de moins en moins individualisées. Les sépultures plurielles et leur regroupement semblent ainsi se multiplier. Ce phénomène est à corréler avec celui de l’urbanisation, qui implique une intégration sociale commune de groupes initialement distincts (Sebag, 2005 ; De Miroschedji, 2009). Il n’est pas rare de retrouver plusieurs individus inhumés dans des grottes, à proximité des sites d’habitat. Ce phénomène s’intensifie à partir du Bronze moyen (De Miroschedji, 2009). Les sépultures secondaires sont également fréquentes (ibid.).

Le site archéologique d’Ein Zippori :

Le site d’Ein Zippori se situe à 2km à l’ouest de Nazareth, en Basse Galilée, sur les pentes nord et nord-est de Giv’at Rabi, dans un bassin créé par l’oued de Nahal Zippori, qui se situe au Sud (Figure 1) (Milevski et al., 2014).

Entre 2011-2013, le Département des Antiquités Israéliennes (Israel Antiquities Authority) a entrepris une fouille de sauvetage à Ein Zippori, sous la direction de Ianir Milevski et Nimrod Getzov, dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute 79 (Figure 2). Une surface totale de 5000m2, découpée en onze zones, a été fouillée, des deux côtés de l’autoroute (Milevski et al., 2014). La fouille a été reprise en 2014, sous la direction d’Alla Yaroshevich, amenant à la découverte d’un autre dépôt funéraire (Yaroshevich, 2016).

Les fouilles d’Ein Zippori ont révélé que le site avait été occupé durant le Néolithique précéramique B et C (PPNB et PPNC ; 9e-7e millénaires), le Chalcolithique ancien (Wadi Rabah et autres cultures ; 6e-5e millénaires) et l’Âge du Bronze ancien IB et II (fin 4e-début 3e millénaires). Quelques découvertes sporadiques sont associées aux périodes romaine et byzantine (Milevski et al., 2014). Il s’agit d’un site d’occupation domestique auxquelles sont associées plusieurs inhumations (ibid.).

Au moins deux autres campagnes de fouilles ont eu lieu à Ein Zippori, à proximité du site de fouille de 2011-2013 (Barzilai et al., 2013 ; Milevski et al., 2014) : des fouilles, en 1995, qui ont révélées une occupation de l’Âge du Bronze, les fouilles de Tel Ein Zippori et la campagne de 2007, qui a également permis de mettre au jour des vestiges architecturaux du Chalcolithique (Wadi Rabah) et de l’Âge du Bronze (EB II) (Barzilai et al., 2013). En revanche, aucun reste humain n’a été découvert lors de ces campagnes de fouilles.

III. Problématiques et pertinence du sujet :

Peu de données archéo-anthropologiques sont disponibles pour ces périodes charnières au Levant sud. Les restes humains pour la Protohistoire sont rares dans le Levant sud, même sur les sites qui ont fait l’objet d’un décapage extensif (Gopher, Eshed, 2012).

Le premier objectif de cette recherche a été d’identifier et caractériser les gestes mortuaires. Il est ainsi nécessaire de comprendre la relation des structures d’inhumation avec les vestiges architecturaux et l’environnement archéologique général. Ces structures doivent également être caractérisées. Une analyse archéo-thanatologique des squelettes a été réalisée, en tenant compte de la documentation de fouille disponible, ce qui a permis de restituer ces gestes et ainsi comprendre comment les vivants traitaient et géraient leurs morts. L’intégration de ces données au contexte général des pratiques funéraires au Levant sud durant la Protohistoire permet de relever des tendances générales, ou, au contraire, des disparités, sur le traitement des morts, en relation avec les données biologiques.

La stratigraphie du site ayant révélé quelques inhumations datant du Bronze ancien, il est apparu nécessaire d’aborder la transition Ve-IVe millénaire (Chalcolithique/Âge du Bronze), bien que l’objet premier reste la transition VIe-Ve millénaire (Néolithique céramique/Chalcolithique).

Le second objectif de ce travail a été de procéder à la caractérisation biologique des individus inhumés à Ein Zippori. En effet, aucune étude anthropologique n’a été menée sur ces restes humains et il apparaît nécessaire d’établir un profil biologique de cette collection, afin de comprendre la fonction du site et envisager la relation des vivants avec les défunts. La mise en évidence de l’inhumation préférentielle d’individus appartenant à un sexe ou à une classe d’âge spécifique, ou, au contraire, la représentation globale d’une population permet ainsi de répondre à des questionnements sur l’utilisation et le fonctionnement du site et notamment à la raison de la présence de morts à proximité, voire au sein, des structures d’habitation. Grâce à l’étude de l’état sanitaire bucco-dentaire, il est possible de s’interroger sur les conditions de vie et les habitudes alimentaires et culturelles de la population.

Il s’agit donc d’une approche archéo-anthropologique, c’est-à-dire l’étude conjointe des restes osseux humains et de leur contexte archéologique.

Résultats :

Caractéristiques des inhumations

Vingt-quatre loci ont délivré des os humains sur le site d’Ein Zippori (Tableau 1).

Locus Stratigraphie Âge 345 Early Chalcolithic > 20 ans 1077 Early Bronze IB 38-40 SA 1412 Early Chalcolithic 1 Adulte 1578 Early Chalcolithic 4-6 ans ± 24 mois > 18 ans 1579 Early Chalcolithic 1 < 11 ans 5,75-9,75 ans 15-21 ans ± 30 mois TJI 1690 Early Bronze I 9 mois-2 ans 1867 Early Bronze IB Immature Adulte 1981 Early Chalcolithic ≥ 3 ans 3099 Hellenistic 14-25 ans 3123 Early Bronze II 4-6 ans 3131 Early Chalcolithic 8,5-13 ans 3145 Early Chalcolithic 1 26 SA-4 mois 3233 Early Chalcolithic 1 > 20 ans 3239 n.c. Adulte 3261 Early Chalcolithic 0-12 mois 3511 Early Chalcolithic 1 6,5-11,25 ans Adulte 3552 Early Chalcolithic 1 38 SA-6 mois 5062 Early Bronze Immature 5516 Early Bronze IB > 20 ans 7612 n.c. ≤ 14 ans 7624 Early Chalcolithic Adulte 9013 PPNC 15 ans ± 36 mois 9037 Early Chalcolithic 9238 Early Chalcolithic 1 11,5-14 ans

Tableau 1 : Attributions chrono-culturelles et âge pour les 24 loci du site d’Ein Zippori : dépôts primaires (blanc), os isolés (rose) et locus mixte (bleu)

Quatorze d’entre eux ont été attribués au Chalcolithique ancien (5800-5000 cal. B.C.) : onze dépôts primaires et trois loci contenants des os isolés. Six autres dépôts proviennent de l’Âge du Bronze IB et II (3300-2700 cal. B.C.), trois étant des dépôts primaires et trois autres des loci d’os isolés. Enfin, un locus contenant un os isolé a été daté du PPNC (7000-6700 cal. B.C.), une inhumation primaire a été datée de la période hellénistique (400-300 cal. B.C.) et deux loci n’ont pu être attribués à une période chrono-culturelle.

Les résultats présentés ici ne concernent que les périodes Chalcolithique ancien et Âge du Bronze.

Les onze dépôts primaires du Chalcolithique ancien ont révélé des caractéristiques communes : il s’agit, à l’exception d’une structure qui contient deux individus, d’inhumations primaires et individuelles. Sur les douze individus, trois sont orientés Nord-Ouest/Sud-Est, tête au Nord-Ouest, deux ont été déposés Nord/Sud, tête au Nord et un Nord/Sud, tête au Sud, deux ont été découverts orientés Est/Ouest, tête à l’Ouest. Il n’a cependant pas été possible de déterminer l’orientation dans quatre cas. En ce qui concerne la position, sur les huit individus qui ont pu être étudiés, cinq sont sur le côté gauche, deux sur le dos et un sur le côté droit.

En ce qui concerne les structures, deux fosses architecturées ont été observées : une fosse rectangulaire, dont trois des quatre parois sont recouvertes de pierres taillées rectilignes et de forme carrée ou rectangulaire (Figure 3) et une fosse ayant révélé la présence de trois blocs de pierre, probablement des stèles, qui pouvaient marquer la présence de cette sépulture, et qui, par la suite, se sont effondrées (Figure 4). Cette structure est celle qui contenait l’inhumation plurielle.

Trois inhumations de très jeunes immatures en contenant céramique ont également été mises au jour, dont l’une était située à proximité d’un bol en matériau lithique, contenant de nombreuses petites perles (Figure 5).

Les autres structures d’inhumation n’ont pas révélé d’architecture ou de contenant visibles. Il convient de noter que les analyses taphonomiques ont été limitées par les informations de terrain partielles, liées aux conditions de sauvetage du site.

En ce qui concerne l’Âge du Bronze, les positions et les orientations n’ont pu être déterminées pour aucun des trois individus provenant des dépôts primaires. Un très jeune immature était inhumé en contenant céramique, à proximité d’un mur d’habitat. Aucune analyse taphonomique n’a pu être effectuée sur ces individus.

Les dépôts attribués au Chalcolithique ancien sont répartis sur cinq des onze zones fouillées et ceux attribués à l’Âge du Bronze sont répartis sur quatre zones. La plupart se situe à proximité des structures domestiques (Figure 6).

Profil biologique et état sanitaire bucco-dentaire des individus

Le profil biologique d’une population archéologique correspond à l’âge, au sexe, aux pathologies et aux caractéristiques métriques et non-métriques des individus inhumés.

La période Chalcolithique ancien a délivré vingt individus, au sein des dépôts primaires et des loci d’os isolés. Huit d’entre eux étaient des adultes, huit autres étaient des immatures entre 1 an et 19 ans et quatre étaient de très jeunes immatures, c’est-à-dire décédés avant l’âge d’un an. Aucune classe d’âge n’est sur-représentée par rapport à un profil de mortalité attendu pour ces périodes (Buchet, Séguy, 2002). L’un des deux individus adultes était de sexe masculin. Cela a été déterminé en effectuant une diagnose sexuelle probabiliste sur l’os coxal (Murail et al., 2005).

Parmi les sept individus de l’Âge du Bronze, deux étaient des adultes, dont au moins l’un d’entre eux était une femme, d’après les caractéristiques morphologiques du crâne (Ferembach et al., 1979), quatre étaient des immatures et le dernier était un très jeune immature.

Un état sanitaire bucco-dentaire exhaustif a été réalisé sur la population d’Ein Zippori. A l’inverse de nombreuses lésions osseuses, les lésions dentaires ne sont pas remodelées. Les pathologies dentaires sont donc d’excellents indicateurs de l’état sanitaire des populations anciennes (Waldron, 2008 ; Forshaw, 2014). De plus, un lien clair entre le régime alimentaire et l’état sanitaire bucco-dentaire a été établi (Hillson, 2001 ; Waldron, 2008 ; Forshaw, 2014 ; Nelson, 2015). Les principales lésions dentaires observées en ostéo-archéologie sont les caries et les abcès, les maladies parodontales et les alvéolyses, ainsi que le tartre et l’usure, qui ne sont pas pathologiques mais sont pertinents lors de l’étude de l’état sanitaire bucco-dentaire d’une population archéologique. Les hypoplasies de l’émail dentaire, qui sont un indicateur de stress biologique, ont également été étudiées. Ces observations fournissent des informations pour caractériser une population en appréhendant ses habitudes alimentaires et culturelles (e.g. : Lukacs, 1989 ; Bocquentin, 2003 ; Eshed et al., 2010 ; Forshaw, 2014).

Parmi les vingt individus appartenant à la période Chalcolithique ancien, dix dentures étaient conservées et ont livré des informations sur l’état sanitaire bucco-dentaire. L’usure dentaire et le tartre présentent un taux par individu de 80%, l’alvéolyse concerne 55,55% des individus et l’hypoplasie de l’émail dentaire a délivré une fréquence de 60%. Aucune lésion périapicale n’a été observée. En ce qui concerne les lésions carieuses, la prévalence calibrée totale par dents (Erdal, Duyar, 1999) est de 3,57% et le taux non calibré par dents de 5,71% (Figure 7).

En ce qui concerne l’état sanitaire bucco-dentaire de la période Âge du Bronze, seuls trois des sept individus étaient observables. Aucune lésion carieuse ou périapicale n’a été relevée. Le tartre et les hypoplasies de l’émail dentaire présentent un taux par individu de 33,33% et l’alvéolyse a délivré un taux de 66,66%. L’usure dentaire, quant à elle, est présente chez deux individus, ce qui correspond également à un taux de 66,66%. Des usures para-masticatrices ont été observées sur l’un de ces individus (Figure 8). Le plan d’usure est oblique, de la face vestibulaire vers la face linguale. Les usures para-masticatrices peuvent être causées par l’utilisation répétée d’un objet sur ou entre les dents, créant ainsi une abrasion artificielle. Cela se manifeste par des surfaces polies, des sillons ou des rainures (Billard, 1996 ; Ravy et al., 1996).

Les usures para-masticatrices ont été étudiées dans d’autres populations archéologiques de l’Épipaléolithique, du Néolithique et du Chalcolithique, provenant notamment du Proche-Orient (Ravy et al., 1996 ; Billard, 1996 ; Bocquentin, 2003 ; Bocquentin et al., 2005). Une inclinaison importante des dents supérieures est généralement liée au travail d’un matériau d’origine végétale (fibres) ou animale (peau, tendons) (e.g : Leigh, 1925 ; Lous, 1970 ; Lukacs, Pastor, 1988 ; Ryan, Johanson, 1989 ; Alt, Pichler, 1998 ; Bocquentin, 2003). Une analyse microscopique serait nécessaire pour aller plus loin dans l’interprétation des stigmates observés.

Discussion :

L’occupation funéraire du site d’Ein Zippori s’effectue sur plusieurs siècles. La plupart des restes osseux humains datent du Chalcolithique ancien, mais un os isolé datant du PPNC, huit dépôts datant de l’Âge du Bronze et un dépôt de la période hellénistique ont également été découverts. Des inhumations ont donc eu lieu sur au moins neuf millénaires, bien que l’individu du PPNC et celui de la période hellénistique soient les seuls représentants de leur période, ce qui concentre ces dépôts du VIe au IVe millénaire.

Les pratiques mortuaires observées pour le Wadi Rabah et les autres cultures pré-Ghassouliennes correspondent à ce qui a été rapporté pour ce contexte dans le Levant sud : les inhumations sont primaires et généralement simples, les individus reposent majoritairement sur le côté, membres inférieurs repliés, au sein de fosses non architecturées et à proximité des structures domestiques, les très jeunes immatures sont inhumés en contenant céramique et les inhumations sont sans mobilier et sans aucun traitement ultérieur des crânes.

Il n’est pas possible de conclure sur les pratiques mortuaires concernant les individus attribués à l’Âge du Bronze, en raison de leur trop faible nombre. La majeure partie d’entre eux ayant probablement été inhumée dans des nécropoles extérieures, une comparaison inter-sites serait ici plus pertinente.

Le petit nombre d’individus, la diversité biologique et des modes d’inhumation et l’occupation du site sur plusieurs siècles amènent à s’interroger sur la présence de ces inhumations à proximité immédiate, voire au sein, des structures d’habitats. Les sociétés de la fin du Néolithique et du début de la Protohistoire sont, en particulier dans le Levant, des sociétés qui se hiérarchisent (Gilead, 1988 ; Garfinkel, 2000 ; Banning, 2007 ; Levy, 2012). Ces individus ne présentent pas d’affinités biologiques tangibles et les modes de dépôts sont variés. Si la volonté d’honorer le défunt n’est pas toujours démontrable en raison d’une documentation archéologique et ostéologique lacunaire, les inhumations bien documentées sont ici considérées comme des sépultures.

Les individus retrouvés à Ein Zippori pourraient ainsi avoir été sélectionnés en fonction de leur statut social particulier et inhumés à proximité des structures d’habitat. La diversité des pratiques observées pourrait être expliquée par une différence de statut social ou par les différences de représentation de ces défunts au sein de la société. Cependant, ces différences peuvent également s’expliquer par le fait que le site ait probablement été occupé sur une longue période, ce qui induit des variations dans les modes d’inhumation et dans les pratiques mortuaires.

Conclusion :

Cette recherche a permis d’apporter une certaine contribution à la connaissance du profil biologique des individus inhumés et au système de gestion de la mort dans les sociétés du Levant sud entre le VIe millénaire et le Ve millénaire cal. B.C. Une meilleure compréhension du fonctionnement du site d’Ein Zippori est désormais disponible. De plus, il s’agit de la première étude archéo-thanatologique pour cette période en Israël. Ce corpus pourrait ainsi s’intégrer à un nombre plus important de sites et de collections du Levant sud, de la fin du Néolithique au début de l’Âge du Bronze, afin de comprendre les enjeux de ces périodes à travers l’étude des restes squelettiques et des structures mortuaires. Des comparaisons avec les sites contemporains d’Hagoshrim (Kuperman, 2010) et Nahal Zehora II (Gopher, Orrelle, 1989) ont déjà été effectuées, révélant un programme funéraire semblable. En effet, il s’agit d’un petit nombre d’inhumation au sein de l’occupation domestique, avec des gestes mortuaires similaires. Le fruit de ce travail sera intégré à la monographie du site archéologique d’Ein Zippori.

